Functional Training con Kettlebell

Questa lezione di Functional Training viene svolta utilizzando possibilmente due kettlebell di due pesi diversi per rendere gli esercizi ancora più efficaci. Per gli esercizi di riscaldamento sarà utile anche la banda elastica che ci aiuterà a lavorare sulla mobilità. Si tratta di un allenamento full body e il lavoro è suddiviso in cluster: esercizi per la parte superiore, inferiore e core.