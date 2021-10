Ciao a tutti!

esercizio di respirazione, ideale per quando ci sentiamo agitati, stressati, in ansia o sentiamo le "avvisaglie" di un attacco di panico. Io sono Tiziana, o meglio @thepinkycloud e la fondatrice di @Joyness.it, e oggi vi guido in unideale per quando ci sentiamo

Il respiro infatti è vita, quando nasciamo la prima cosa che facciamo è respirare e quando moriamo, esaliamo il nostro ultimo respiro.

Per questo il respiro ha un ruolo fondamentale nella nostra vita, è la nostra "ancora di salvezza", ci ricorda che siamo vivi e in base a come respiriamo, possiamo capire molto del nostro stato d'animo.

Se siamo tranquilli, avremo un respiro calma e profondo, se siamo agitati, avremo un respiro veloce e affannoso.

l'ansia o il panico, solitamente ce ne accorgiamo subito dal nostro respiro, che come una sentinella ci mette in allarme, facendoci provare anche quella brutta sensazione di " Quando proviamosolitamente ce ne accorgiamo subito dal nostro respiro, che come una sentinella ci mette in allarme, facendoci provare anche quella brutta sensazione di " fame d'aria ".

Esistono però diverse tecniche per tenere sotto controllo il suo ritmo e oggi, vi guiderò in esercizio di respirazione da usare sia nei momenti di bisogno, sia per quando desideriamo semplicemente rilassarci.

Questo esercizio è adatto a tutti, anche i principianti e le donne incinte.

A presto da Tiziana!

Mi trovi su IG come @thepinkycloud