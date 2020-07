Esercizi per Tonificare i Glutei con il Pilates

In questo video viene mostrato un workout per tonificare i glutei grazie a degli efficaci esercizi di Pilates. Il workoutvideo è svolto nella sua interezza, ciò significa che per eseguire questo allenamento è sufficiente premere play, seguire le istruzioni che vengono date e osservare attentamente le posizioni e l'esecuzione per esser certi di fare gli esercizi correttamente.

In totale sono 16 esercizi, di cui 10 vengono ripetuti prima con una gamba e poi con l'altra.