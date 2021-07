Esercizi per il Riscaldamento Muscolare Total Body

Désirée Triolo Personal Trainer

Désirée è una ragazza Italiana oltre ad essere anche cittadina americana e ha viaggiato in giro per il mondo sin da bambina e nel 2016 si è trasferita negli Stati Uniti. Durante gli studi magistrali a Milano, ha scoperto la sua passione per lo sport e uno stile di vita sano e così, armata di scarpe da ginnastica e manubri, ha deciso di dedicarsi al fitness e aprire il canale instagram @itsdesifit.