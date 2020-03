Esercizi Pilates per Rassodare l'Interno Coscia con il Magic Circle

Esercizi per gli adduttori per rassodare l'interno coscia con il Magic Circle nella pratica di Pilates. Guarda il video e scopri come utilizzare uno degli attrezzi del pilates matwork, il magic circle, per rafforzare i muscoli adduttori, quei muscoli delle gambe che ci consentono di avere un interno coscia sodo e tonico.

Questi esercizi con il Magic Circle per gli adduttori, sono adatti a tutti i livelli.

Per approfondire: