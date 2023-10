Esercizi per Varicocele e problemi legati al circolo portale

Il varicocele è una condizione caratterizzata dalla dilatazione delle vene nello scroto, che può causare dolore, scomodità e persino problemi di fertilità negli uomini. Mentre il trattamento medico potrebbe essere necessario in casi più gravi, esistono anche esercizi che possono aiutare a gestire i sintomi del varicocele. In questo video, esploreremo gli esercizi da fare e da evitare, fornendo un esempio di protocollo di lavoro efficace per affrontare il varicocele.