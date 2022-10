Esercizi per tonificare e ridurre la cellulite su gambe e glutei

Uno stile di vita sedentario è sicuramente una delle principali cause che portano all'insorgenza della cellulite. Cercate di associare a un sano stile di vita questi esercizi di fitness per migliorare il tono muscolare e l'elasticità della pelle. Cercate di ripetere l'allenamento fino a tre volte alla settimana per avere un ottimo risultato