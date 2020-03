Esercizi per prevenire il mal di schiena lombare da fare a casa

Una serie di esercizi per il mal di schiena lombare da fare a casa: un allenamento specifico per la zona lombare per fortificare i muscolo ed evitare i tipici dolori alla schiena.

Infatti per combattere il mal di schiena, è essenziale rafforzare l'area lombare per un migliore supporto della colonna vertebrale. In questo video, vi presento un allenamento molto semplice da effettuare regolarmente per tonificare i muscoli lombari e porre fine al mal di schiena.

Per approfondire: