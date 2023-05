Esercizi per il Mal di Schiena Lombare

Una classe di 15' minuti per ridurre o prevenire il mal di schiena nella parte lombare della tua schiena. Linda ti guida in una sequenza per rafforzare i muscoli addominali e aumentare la mobilità delle tue anche, due zone fondamentali per mantenere una postura corretta ed evitare la lombalgia. Il metodo di Linda Gastaldello combina sculpt, pilates e movimento consapevole per la longevità del tuo corpo e porta equilibrio dove c'è squilibrio.