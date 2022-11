Come tonificare la parte superiore del corpo con una Banda Elastica

Se stai cercando un attrezzo di fitness economico e facile da trasportare dove vuoi, ti consiglio di acquistare una Body Band. In commercio sono disponibili bande elastiche di differenti lunghezze, larghezze e resistenze, distinguibili dai diversi colori.

I benefici di allenarsi con una banda elastica sono principalmente il miglioramento della postura, della resistenza e dell'equilibrio, una migliore flessibilità e mobilita. In questo video vedremo come usarla per lavorare la parte superiore del corpo con un circuito a tempo. 45 secondi di lavoro e 15 di pausa, partendo dal riscaldamento fino allo stretching.

Mi raccomando scegli la banda giusta per te!