Come fare Tavola Frontale e Laterale per Raffozare le Braccia con lo Yoga

La tavola frontale, Plankasama e laterale, Vasisthasana sono due asana che lavorano sulla forza di braccia, spalle muscoli addominali e dorsali. Vasisthasana, la tavola laterale, mette alla prova anche il nostro equilibrio, sia sul braccio che sulle gambe. In tutti i casi è necessario utilizzare bene i muscoli addominali, che ci consentono di sostenere il corpo e alleviare il peso dai polsi. Un piccolo consiglio! Prima di cimentarsi in queste asana è importante scaldare i polsi con qualche semplice esercizio rotatorio in modo da evitare eccessive sollecitazioni.

Posizione del Cane a Testa in Giù Sali sul tappetino nella posizione del cane a testa in giù, sposta le spalle in avanti, portale in linea con i polsi ed entra nella posizione della tavola che ti consigliamo di mantenere per almeno cinque respiri.