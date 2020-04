Come fare la posizione dell'Airone - Krounchasana

Krounchasana, la posizione dell'airone è un'asana Yoga di livello intermedio che richiede al praticante doti di flessibilità ed equilibrio sugli ischi. Il suo nome deriva dal sanscrito Krouncha, che significa airone perchè la posizione con la gamba alzata verso l'alto, richiama il collo e la testa del volatile. E' una posizione polare che ripeteremo prima a sinistra e poi a destra. Ricorda che i due lati del corpo sono diversi, quindi non sentirti frustrato se la posizione ti viene bene da un lato e meno bene dall'altro. Vivi l'esperienza come uno stimolo a migliorare le qualità di pazienza e dedizione all'asana. Inziamo!

Come fare la Posizione dell'Airone

Siediti sul tappetino a gambe tese davanti a te e poi piega la gamba destra portando il tallone ad aderire al gluteo. La gamba sinistra rimane stesa in avanti, fletti il busto a terra e allungati bene in avanti per preparare i muscoli posteriori della gamba ad entrare nella posizione vera e propria. Fletti il ginocchio sinistro e afferra il piede tra le mani, stendi la gamba e portala verso l'alto avvicinando più che puoi la tibia verso la spalla sinistra. Se la posizione è troppo intensa per te, poi tenere il ginocchio sinistro piegato. Ora sei nella posizione e rimani qui per cinque lunghi respiri, sentendo il corpo espandersi ed entrare sempre più nell'asana. Se hai tenuto il ginocchio piegato, il respiro può aiutarti a stendere progressivamente la gamba.

Ripetiamo tutto dall'altro lato Ritorna con la gamba sinistra a terra e ripeti tutto dall'altro lato. Porta entrambe le gambe tese davanti a te e piega la gamba sinistra, portando il tallone ad aderire al gluteo. fletti il busto a terra e allungati bene in avanti per preparare i muscoli posteriori della gamba ad entrare nella posizione vera e propria. Fletti il ginocchio destro e afferra il piede tra le mani, stendi la gamba e portala verso l'alto avvicinando più che puoi la tibia verso la spalla destra. Se la posizione è troppo intensa per te, poi tenere il ginocchio destro piegato. Ora che sei nella posizione, rimani qui per cinque lunghi respiri, sentendo il corpo espandersi ed ammorbidirsi in maniera progressiva nell'asana. Se hai tenuto il ginocchio piegato, respira in maniera sempre più intensa, aumenta la tua concentrazione e cerca di stendere progressivamente la gamba.