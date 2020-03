Come fare la Posizione del Delfino Yoga - Ardha Sirsasana

Posizione del Delfino In questo video di Yoga esploriamo Ardha Sirsasana, la posizione del delfino, asana che irrobustisce la muscolatura di braccia, spalle e schiena e fortifica il corpo in vista della costruzione di Sirsasana, la posizione sulla testa. Il suo nome in sanscrito significa "la mezza posizione sulla testa", derivando da Ardha, che significa metà, Sirsa, che significa testa, e Asana che significa posizione. Nella mini sequenza che segue proponiamo alcune varianti, che consentono al corpo di rafforzarsi e di prepararsi a tutte le posizioni invertite.

Posizione del Delfino: variante dinamica per entrare nell'asana Inizia a entrare in confidenza con la posizione, scegliendo la sua versione dinamica. Prendi la posizione del Cane a testa in giù e allunga bene la schiena, porta le ginocchia a terra, appoggia le braccia a terra, i gomiti sotto le spalle, afferra le mani e stringi i palmi. Porta il bacino verso l'alto e inizia a muoverti avanti e indietro, portando il petto verso le mani. Usa bene la muscolatura delle spalle, delle braccia e della schiena. Controlla bene la respirazione nello yoga, inspira quando i glutei salgono verso l'alto, espira quando il petto scende verso terra. Ripeti per cinque volte poi riporta le ginocchia a terra.

Posizione del Delfino e varianti Ora spingi bene gli avambracci a terra, inspirando spingi gli ischi verso l'alto e cerca di portare i talloni bene al pavimento. Rimani nella posizione per almeno cinque respiri profondi, aprendo bene il petto, spingendo verso il suolo con le spalle e facendo forza sui muscoli delle braccia. Ora solleva la gamba destra, portala bene in alto, con il piede steso verso il soffitto, spingendo bene sulle braccia e provando a portare il tallone sinistro a terra. Poi cambia gamba, solleva la sinistra e spingi forte il tallone destro a terra, protendendo bene il piede sinistro verso l'alto. Percepisci l'attivazione di schiena, braccia e spalle.