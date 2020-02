Sarvangasana: la posizione della candela

Sdraiati sul tappetino, piega le ginocchia e appoggia bene la pianta dei piedi a terra. Porta le gambe a squadra poi, con la forza dell'addome, spingi le gambe tese e unite verso l'alto e appoggia le mani sulla schiena. Cerca di tenere i gomiti larghi quanto le spalle e premi dolcemente il centro della nuca sul tappetino per non caricare il collo. La punta dei piedi sale bene verso l'alto, gli alluci convergono, il mento spinge verso il petto. Il collo e la testa rimangono immobili per tutto il tempo in cui mantieni la posizione, l'addome è attivo. Esegui cinque respiri lunghi e profondi.