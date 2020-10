Come combattere le infiammazioni del corpo con lo Yoga

In particolari periodi dell'anno, il nostro corpo è sottoposto a un sovraccarico di stress fisico e psicologico. In quei momenti ci capita di reagire sovra-alimentandoci o nutrendoci in maniera sbagliata creando uno stato di infiammazione nel nostro organismo. Il risultato è che le tossine invadono il corpo, innescando un circolo vizioso di stanchezza fisica e mentale e generando un senso di pesantezza.

Ripeti almeno cinque volte questo esercizio prima di entrare nel cerchio dei Sufi. Tieni sempre le mani sulle ginocchia, descrivi dei cerchi con il corpo, tenendo il coccige e pavimento pelvico ben adesi al suolo, facendo ruotare il petto e la schiena e sentendo bene il lavoro di torsione sulla pancia e l'addome. Esegui cinque cerchi in un senso e cinque nell'altro, con i palmi delle mani ben ancorati sulle ginocchia, nell'inspiro il petto va in avanti, nell'espiro la schiena va indietro. Dopo aver scaldato la schiena e stimolato in maniera dolce l'addome il nostro corpo è pronto per una torsione decisa per purificarlo.

Ora inverti la posizione, il piede destro va all'esterno del gluteo sinistro e la gamba sinistra va oltre la destra, la schiena è dritta, il braccio sinistro è dietro la schiena, il braccio destro si alza verso l'altro e poi entra in una torsione, andando oltre il ginocchio sinistro, ruota verso sinistra, aprendo le spalle. Attiva la muscolatura addominale per incrementare la torsione premendo il braccio contro al ginocchio. Nell'inspiro solleva la colonna verso l'alto, nell'espiro aumenta la torsione. Rimani per cinque respiri poi, espirando, ritorna in posizione frontale ed entra nella posizione del cane a testa in giù.

Dal cane a testa in giù fai un lungo passo in avanti con il piede destro per entrare in Uttitha Trikonasana il triangolo laterale, stendi le gambe e apri a croce le braccia, gira la punta del piede destro verso destra scendi con il busto lateralmente e appoggia la mano destra su tibia , caviglia o dorso del piede. Il braccio sinistro sale verso l'alto, il bacino è in una linea, apri bene la spalla sinistra e senti la trazione verso l'alto, lo sguardo è alla mano sinistra al cielo, rimani almeno per cinque profondi respiri. Poi, espirando, ritorna con il busto verso l'alto e gira la punta del piede sinistro verso sinistra, mantieni il bacino aperto frontale, scendi con la mano sinistra verso il basso, afferrando tibia, caviglia o dorso del piede, porta il braccio destro verso l'alto e apri più che puoi la spalla destra, lo sguardo rivolto alla mano in alto agevola la torsione. Rimani in posizione per almeno un conto di cinque, respirando profondamente in questa benefica torsione.

Porta la mano destra al fianco, inspira, ritorna e cambia lato. Fai un lungo passo avanti con il piede sinistro, porta la mano sinistra al fianco, solleva il braccio destro verso l'alto e allungati in avanti, come se volessi afferrare qualcosa di lontano. Porta poi la mano alla tibia, dentro la gamba sinistra o fuori dalla gamba sinistra. Apri la spalla sinistra verso l'alto, entra in una torsione profonda, guarda verso l'alto, inspira ed espira e spingi bene il fianco sinistro indietro, mantieni le anche in una linea. Rimani per cinque respiri e poi sollevati tornando in posizione centrale.

Guerriero uno in torsione, Parivritta Virabhadrasana

Fai un lungo passo avanti con la gamba destra, solleva le braccia e il tallone sinistro, piega il ginocchio destro a novanta gradi, abbassa il bacino all'altezza del ginocchio, la gamba sinistra è tesa e attiva, e il tallone spinge bene verso il basso. Le braccia sono dritte al cielo e poi il braccio sinistro scende in avanti e il destro dietro, lo sguardo rimane frontale o va indietro per aiutarti ad incrementare la torsione. Rimani cinque respiri e poi torna frontale con le mani in preghiera davanti al petto per entrare in Parivritta Parsvakonasana. Appoggia il ginocchio sinistro a terra, inspirando vai in torsione, resta con le mani sul cuore e lo sguardo verso l'alto, oppure entra nella variante più avanzata con il palmo sinistro che si appoggia a terra e il braccio destro che sale verso l'alto. Oppure chiudi completamente la posizione con il braccio destro che si piega dietro e la mano sinistra che va ad afferrare il polso destro. Scegli la variante che fa per te e respira!

Ora torna centrale e ripeti tutto dall'altro lato!

Fai un passo avanti con la gamba sinistra, solleva le braccia e il tallone destro, piega il ginocchio sinistro a novanta gradi, abbassa il bacino all'altezza del ginocchio, la gamba destra è tesa e attiva, e il tallone spinge bene verso il basso. Le braccia sono al cielo e poi il braccio destro scende in avanti e il sinistro dietro, lo sguardo resta frontale o va indietro per aiutarti ad incrementare la torsione. Rimani cinque respiri e poi torna frontale con le mani in preghiera davanti al petto per entrare in Parivritta Parsvakonasana. Appoggia il ginocchio destro a terra, inspirando vai in torsione, resta con le mani sul cuore e lo sguardo verso l'alto, oppure entra nella variante più avanzata con il palmo destro che si appoggia a terra e il braccio sinistro che sale verso l'alto. Oppure chiudi completamente la posizione con il braccio sinistro che si piega dietro e la mano destra che va ad afferrare il polso sinistro. Scegli la variante giusta per te e rimani per almeno cinque respiri!