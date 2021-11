Circuito di Potenziamento per Mobilità ed Equilibrio

In questo video della nostra Cristina Turini vi presentiamo degli esercizi per migliorare la mobilità, la forza e l'equilibrio. Quando eseguite gli esercizi del circuito, tenete presente che non bisogna forzare le aperture e le posizioni. I progressi arrivano gradualmente aiutandosi con il respiro.

Questo workout è propedeutico a tutti gli sport. Di ciascun esercizio si possono fare 3 o 4 serie per poi passare all'altro. E' possibile eseguire questo circuito tutti i giorni per mantenersi in allenamento.