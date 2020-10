Braccia, Pettorali e Core: Come rinforzarli con il PIlates

Paola Marcenaro Insegnante di Pilates

Ligure, appassionata di mare ed immersioni in apnea, Laureata in Scienze Motorie e insegnante di Pilates. Attraverso il suo metodo insegna a conoscere il proprio corpo ed a muoversi consapevolmente. Conosciuta come Paola Pilates, ha creato una numerosa community su Instagram che segue ogni suo allenamento e consiglio.