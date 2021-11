Basi dell'Allenamento Funzionale per Principianti

Questo è il secondo di una serie di video in cui costruiremo insieme dalla A alla Z un allenamento funzionale. I video sono rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare e non si sono mai allenati con un circuito funzionale, per chi è già allenato invece può essere l'opportunità per avere qualche informazione in più e gli strumenti per personalizzare il proprio workout

Oggi le basi dell'allenamento,

ogni percorso di crescita prevede degli steps, con l'allenamento di oggi metteremo le fondamenta per gli altri esercizi che eseguiremo nei video successivi, nel video troverai 4 circuiti ma se volessi spingere un po' di più potrai eseguirne 5 o 6.

Mi raccomando prima di allenarti fai il riscaldamento.

Mi trovate sui miei canali: