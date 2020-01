In questa sequenza proponiamo l'esecuzione di Utthita Parsvakonasana, l'angolo laterale esteso, seguito da Parivritta Parsvakonasana, la sua variante in torsione, che lavora in maniera intensa sulla salute della colonna vertebrale e degli organi interni .

Utthita Parsvakonasana ovvero, l'angolo laterale esteso, è una posizione polare, agisce su entrambi gli aspetti energetici del corpo: quello yin, femminile, lunare, freddo e quello yang, maschile, solare e caldo. In questi casi è importante eseguire l'asana nella stessa variante e per la stessa durata da entrambi i lati, in modo da mantenere bilanciati questi due aspetti.

Rimani per cinque respiri e poi abbassa il braccio sinistro, appoggia a terra la mano e solleva il braccio destro entrando in una torsione e tenendo le braccia sempre in linea. Anche qui fai cinque lunghi e profondi respiri.

Partendo dalla posizione del cane a testa in giù , porta la gamba destra tra i palmi delle mani, il palmo della mano destra a terra all'esterno del piede, solleva il braccio sinistro verso il cielo, premendo la spalla destra contro il ginocchio destro, cercando di portare le braccia in un'unica linea.

Torna in ginocchio con entrambe le mani a terra, poi porta il piede sinistro in avanti tra i palmi delle mani. Solleva il braccio destro verso il cielo, premendo la spalla sinistra contro il ginocchio sinistro, cercando di portare le braccia in linea. Rimani per cinque respiri e poi abbassa il braccio destra, appoggia a terra la mano e solleva il braccio sinistra entrando in una torsione e tenendo le braccia sempre in linea. Anche qui fai cinque lunghi e profondi respiri.

Se te la senti, cerca ora di entrare in una variante più complessa, appoggia avambraccio destro su coscia destra e stendi la gamba sinistra mettendo il piede di taglio. Il braccio sinistro si stende in alto e indetro e lo sguardo va verso l'alto. Immagina di creare una linea unica, dal taglio del piede sinistro alla punta delle dita della mano sinistra.

Varianti con la torsione: Parivritta Parsvakonasana

Appoggia entrambe la mani a terra, torna in quadrupedia per la variante in torsione dell'asana. Porta il piede sinistro tra i palmi, le mani in preghiera davanti al petto e la spalla destra oltre la coscia. Apri bene la spalla sinistra verso l'alto, e porta lo sguardo verso il cielo. Cerca di mantenere le mani bene in preghiera davanti al cuore.

Se vuoi intensificare l'asana, puoi portare il palmo destro a terra, mettendo il braccio in linea con polpaccio e tibia, stendendo il braccio sinistro verso l'alto. Se questa posizione ti è comoda, puoi cercara la chiusura della posizione, portando il braccio destro sotto la coscia e afferrando da dietro il polso sinistro. Se ti senti stabile, puoi cercare di stendere la gamba sinistra indietro, usando il tallone come base per mantenere l'equilibrio.

Ripetiamo tutto dall'altro lato!

Ora torna in posizione centrale, ti porti in quadrupedia e da li' porta in avanti il piede destro tra i palmi delle mani. Porta le mani in preghiera davanti al petto e porta la spalla sinistra oltre la coscia, aprendo bene il torace verso l'alto e portando lo sguardo al cielo. Cerca di mantenere le mani bene in preghiera davanti al cuore.

Se vuoi intensificare l'asana, puoi portare il palmo sinistro a terra, mantenendo il braccio in linea con polpaccio e tibia, e poi stendi il braccio destro verso l'alto. Se questa posizione ti è comoda, puoi cercare la chiusura della posizione, portando il braccio sinistro sotto la coscia e afferrando da dietro il polso destro. Se ti senti stabile, puoi cercare di stendere la gamba destra indietro, usando il tallone come base per mantenere l'equilibrio. Al termine dell'esercizio riporta le mani a terra e siediti sui talloni.

