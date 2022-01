Allenati con il movimento animale

Oggi scopriamo il "movimento animale" o in modo più ampio tutto ciò che racchiude il mondo del "LOCOMOTION": rappresentano una strategia assolutamente valida per migliorare forza, mobilità e controllo, possono essere anche un buon lavoro aerobico e decisamente divertente. Dal punto di vista funzionale, avrai un ritorno valido per migliorare tutti i movimenti e le posture delle tue giornate, non solo, potrai riscontrare anche un netto miglioramento nelle tue performance atletiche in qualsiasi sport.