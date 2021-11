Allenamento lower body adatto al secondo trimestre di gravidanza

Prima di iniziare un qualunque tipo di allenamento valutate con il ginecologo la vostra condizione e chiedete il via libera al medico.

Ricordati inoltre di aggiungere una routine di riscaldamento e defaticamento per preparare il tuo corpo all'allenamento e per poi portarlo gradualmente allo stato pre-workout. Fai attenzione durante lo stretching : in gravidanza aumenta la relaxina!