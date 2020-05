In questo video tutorial della scuola di fitness vediamo come allenare i glutei sfruttando i principi del protocollo Tabata. Questo lavoro di 8 minuti si ispira ai protocolli di allenamento ad alta intensità, i cosidetti HIIT, è quindi molto efficace nel migliorare capacità aerobica e di conseguenza metabolica. In questo particolare allenamento il focus è sui glutei e sulle gambe per migliorare la tonicità.