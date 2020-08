Allenamento Glutei e Schiena con il Pilates

Una sequenza di esercizi mirati al rinforzo dei muscoli della catena posteriore del corpo, in particolare dei glutei e della schiena, in posizione prona in appoggio sulla pancia. I muscoli della catena posteriore sono tanto importanti quanto quelli della parete anteriore addominale per il mantenimento di una postura corretta.

Nell'eseguire gli esercizi di rinforzo per la schiena ed i glutei bisogna stare attenti a non contrarre eccessivamente i muscoli della zona lombare, per evitarlo è necessario mantenere l'addome attivo e portare il bacino leggermente in retroversione per favorire la contrazione dei glutei ed evitare l'iperestensione lombare.