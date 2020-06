Allenamento Gambe e Glutei: Workout da 10 Minuti

Questo circuito di 10 minuti è incentrato solo su gambe e glutei. Gli esercizi vanno svolti usando un peso, che però deve essere basso per permettere la corretta esecuzione dei movimenti e consentirci di concludere il circuito affaticati, ma non stremati. Grazie a questi 10 minuti di esercizi per gambe e glutei potremo rassodare le fasce muscolari interessate e aumentare la resistenza. Gli esercizi di questo circuito possono essere svolti ovunque. Il numero di ripetizioni è da intendersi per ciascun lato.