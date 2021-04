Allenamento Funzionale: Warm Up - Riscaldamento

Questo è il primo di una serie di video in cui costruiremo insieme dalla A alla Z un allenamento funzionale.

I video sono rivolti o a tutti coloro che vogliono iniziare e non si sono mai allenati con un circuito funzionale, per chi è già allenato invece può essere l'opportunità per avere qualche informazione in più e gli strumenti per personalizzare il proprio workout.

Oggi riscaldamento, forse il momento più importante del nostro allenamento ma purtroppo spesso sottovalutato, è importante in questa fase riscaldare non solo il corpo nella sua interezza ma dedicare del tempo al riscaldamento di muscoli, articolazioni, tendini, legamenti dei vari distretti che saranno poi coinvolti.

Migliorerà la nostra prestazione sportiva e ci aiuterà a prevenire eventuali infortuni Buon allenamento! Mi trovate sui miei canali: