Allenamento funzionale per allenarti dove vuoi, anche se sei in vacanza, al mare o in montagna. Sfrutta la forza di gravità e il tuo corpo senza bisogno di alcuna attrezzatura. Preparati a coinvolgere tutti i gruppi muscolari con otto esercizi complessi e multi articolari.

Nota Bene 45 secondi di lavoro e 15 di pausa tra un esercizio e l'altro. Ripetere il circuito due volte.