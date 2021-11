Allenamento Funzionale ad Alta Intensità - Lezione Completa

Questo è il quinto ed ultimo di una serie di video in cui abbiamo costruito dalla A alla Z un allenamento funzionale.

I video sono rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare e non si sono mai allenati con un circuito funzionale, per chi è già allenato invece può essere l'opportunità per avere qualche informazione in più e gli strumenti per personalizzare il proprio workout

Oggi la versione definitiva degli esercizi, dai il massimo ma punta sulla qualità dei movimenti e sul rispetto del tuo corpo.

Mi raccomando prima di allenarti fai il riscaldamento e alla fine lo stretching!

Mi trovate sui miei canali: