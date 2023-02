Nicolò Famiglietti Personal Trainer

Nicolò famiglietti, nato a Perugia, anno 1982, laureato in scienze motorie e sportive Master universitario in sport e business strategy. General manager per centri fitness e titolare di centri di estetica avanzata. Primo Beauty fitness trainer Italiano. Per me l’unione del fitness, alimentazione corretta, ed estetica avanzata hanno da sempre rappresentato i driver che ci permettono di raggiungere risultati davvero unici e sorprendenti. Tutte le persone che vogliono allenarsi con me lo devono fare con il sorriso ed essere “egoisti” del proprio star bene.