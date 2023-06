Allenamento a Casa: Esercizi al Muro Total Body

Questo video ti mostrerà come puoi sfruttare il muro come attrezzo per esercitare diversi gruppi muscolari del tuo corpo. Il muro ti fornirà un supporto stabile per eseguire gli esercizi in modo sicuro e controllato. Ti aiuterà a migliorare la tua postura e la tua forza, soprattutto nella zona centrale del corpo.

Questo allenamento al muro è adatto a tutti i livelli di fitness, e può essere facilmente personalizzato per soddisfare le tue esigenze e il tuo livello di esperienza. Esercizi misti per poter rinforzare e tonificare tutto il corpo, a media intensità. Si lavorerà a circuito! 45 secondi di lavoro per ogni esercizio, seguiti da 15 secondi di pausa .