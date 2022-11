Alcolici e rischio cancro: quale legame?

L'evidenza indica che più alcol una persona beve, maggiore è il rischio di sviluppare un cancro associato all'alcol, ma il rischio di alcuni tumori aumenta anche con meno di un drink al giorno. Se prima si considerava generalmente non problematica l'assunzione moderata di alcolici entro la dose a basso rischio, l'evidenza attuale mostra che il consumo di qualsiasi quantità di alcol aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare di quelli del tratto aero-digestivo superiore e di quello al seno, per i quali non esiste una dose minima sicura, ma il rischio è aumentato anche con le minime assunzioni di alcol.

etanolo in esse contenuto, e poi anche l'acetaldeide, che è la principale molecola che si origina in seguito all'ingestione e contaminanti cancerogeni. Delle bevande alcoliche , ciò che risulta cancerogeno è in primis l'in esse contenuto, e poi anche, che è la principale molecola che si origina in seguito all'ingestione e digestione dell'etanolo. Inoltre, durante la produzione di bevande alcoliche possono essere introdotticancerogeni.

nessuna bevanda alcolica è meno rischiosa in termini di impatto sul L'etanolo è la forma primaria di alcol che si trova in tutte le bevande alcoliche, e dunque tutte le bevande alcoliche, indipendentemente dal tipo - birra vino , liquori- aumentano il rischio ein termini di impatto sul rischio di cancro

Per una effettiva prevenzione oncologica, la raccomandazione più forte secondo tutti gli istituti di ricerca per la salute è quella di non bere alcolici. Le persone che scelgono di bere alcolici dovrebbero limitare il loro consumo a non più di una bevanda alcolica standard al giorno per le donne e due al giorno per gli uomini.

bevanda alcolica standard corrisponde a una lattina di birra di media gradazione da 33 centilitri, un calice di vino di media gradazione da 125ml oppure un bicchierino da 40ml di 12 grammi di etanolo. Unacorrisponde a una lattina di birra di media gradazione da 33 centilitri, un calice di vino di media gradazione da 125ml oppure un bicchierino da 40ml di superalcolico a 40°. Ciascuna di queste soluzioni contiene mediamente una unità alcolica, che corrisponde a

La raccomandazione, per chi sceglie di bere alcolici, di non superare i due drink al giorno per gli uomini e il singolo drink al giorno per le donne, non è intesa come un consiglio per una media su più giorni, ma proprio come una quantità massima giornaliera: non assumere alcolici durante la settimana per concentrare le bevute nel weekend non manterrebbe equamente basso il rischio.