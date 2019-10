4 esercizi per le gambe

Gli esercizi proposti nel video consentono di attivare in modo ottimale i grossi muscoli delle gambe (quadricipiti, glutei) e affinare nel contempo le capacità di equilibrio e controllo, contribuendo così a ridurre al minimo gli infortuni alle caviglie e alle ginocchia.

L'allenamento, da ripetere per quattro volte con due minuti di recupero tra una serie e l'altra, può essere eseguito anche come un circuito piramidale, in cui inizialmente eseguire più ripetizioni con un carico leggero e quindi, proseguendo, con carichi più pesanti ed un numero di ripetizioni minore.