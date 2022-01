3 esercizi per allenare il CORE in gravidanza

In questo video scopriamo 3 esercizi per allenare il CORE in gravidanza. Per core si intende il "nucleo del corpo", ovvero quella zona compresa tra la porzione inferiore del busto e il margine inferiore del bacino. È molto importante allenare il CORE in gravidanza poiché questi muscoli saranno necessari durante il travaglio e il parto, in quanto responsabili del supporto attivo nell'espulsione del bambino.