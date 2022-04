3 consigli per migliorare i glutei

1. Non allenarti facendo esercizi a caso per i glutei! Segui una regola, la regola dei terzi: un terzo degli esercizi deve prevedere uno spostamento del bacino in avanti e del peso dal basso all'alto del corpo. Questo succede, per esempio, nello squat e nello stacco. Un altro terzo deve prevedere uno spostamento del corpo seguendo un vettore orizzontale. L'ultimo terzo di esercizi deve prevedere un'abduzione o una rotazione della coscia come gli slanci laterali.

Riguardo il carico da utilizzare, devi considerare il tuo obiettivo. Se vuoi aumentare il volume dei glutei, devi usare tanto peso aumentandolo di settimana in settimana come squat, stacco. Se vuoi rendere il gluteo più alto e sodo, va bene lavorare a corpo libero, per esempio con il pistol.

2. Assicurati di avere un'alimentazione corretta e non in deficit calorico, evitando cibo spazzatura e alcol.

3. Riposati: dormi almeno 7 ore a notte senza interruzione.