Il Riso alla Pilota è una ricetta poco calorica che appartiene all'insieme dei primi piatti. L'energia è fornita principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine. I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi equamente distribuiti tra saturi e insaturi, e i peptidi a medio-alto valore biologico. Il colesterolo è presente e delle fibre non si conosce la quantità precisa. Non contiene glutine e lattosio; il formaggio grana è ricco di istamina. Il Riso alla Pilota non si presta a tutti i regimi alimentari; sarebbe meglio evitarlo o consumarlo saltuariamente in caso di sovrappeso e patologie metaboliche. È pertinente nella celiachia e nell'intolleranza al lattosio; per chi non tollera l'istamina, la reazione potrebbe essere soggettiva. Non rispetta la filosofia vegetariana e vegana. La porzione media di Riso alla Pilota è di 150-200 g a COTTO (circa 275-370 kcal).

VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 184 Kcal Carboidrati: 22,1 g Proteine: 7,3 g Grassi: 8 g di cui saturi: 3,98g

di cui monoinsaturi: 2,6g

di cui polinsaturi: 1,41 g Colesterolo: 20 mg