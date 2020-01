400 metri secondi 50 metri secondi Velocità di nuoto critica metri/secondi

Oppure utilizza la seguente formula:

CSS = (D2 - D1) ÷ (T2 - T1)

Dove D1 = 50, D2 = 400, T1 = tempo in secondi impiegato nei 50 metri T2 = tempo in secondi impiegato nei 400 metri

La velocità di nuoto critica oltre a misurare la capacità aerobica di un nuotatore è in grado di fornire utili indicazioni per l'allenamento dell'atleta. Per esempio:

Un nuotatore che ha un CSS (critical swim speed) di 1.2 m/s ed ha in programma di compiere 4 ripetute da 400 metri dovrebbe allenarsi impiegando 333 secondi per ogni ripetuta.

400/CSS= 400/1.2=333 secondi=5 minuti e 33 secondi