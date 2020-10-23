Tabelle Nutrizionali Frutta
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|ALBICOCCHE
|DISIDRATATE
|SCIROPPATE
|SECCHE
|AMARENE
|ANACARDI
|ANANAS FRESCO
|SCIROPPATO
|ANONA
|ARACHIDI TOSTATE
|ARANCE
|SUCCO
|AVOCADO
|BABACO
|BANANE
|CARUBE
|CASTAGNE ARROSTO
|BOLLITE
|FRESCHE
|SECCHE
|CILIEGE CANDITE
|CILIEGE FRESCHE
|CLEMENTINE
|COCCO FRESCO
|ESSICATO
|COCKTAIL FRUTTA SCIROPPATA
|COCOMERO
|DATTERI SECCHI
|FEIJOA
|FICHI FRESCHI
|CANDITI
|MANDORLATI
|SECCHI
|D'INDIA
|FRAGOLE
|GUAVA
|KIWI
|LAMPONI
|LIMONI
|SUCCO
|LITCHI
|LOTI KAKI
|MACADAMIA
|MANDARANCI
|MANDARINI
|MANDORLE DOLCI SECCHE
|MANGO
|MELEGRANE
|MELE CON BUCCIA
|ANNURCA
|COTOGNE
|DELIZIOSA
|DISIDRATATE
|GOLDEN
|GRANNY SMITH
|IMPERATORE
|RENETTA
|SENZA BUCCIA
|MELONE ESTATE
|INVERNO
|MIRTILLI
|MORE
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|NOCCIOLE
|NOCI FRESCHE
|PECAN
|SECCHE
|OLIVE CONSERVATE
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|VERDI
|VERDI SALAMOIA
|PAPAIA
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|PERE
|CANDITE
|PESCHE
|DISIDRATATE
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|SCIROPPATE
|SECCHE
|PINOLI
|PISTACCHI
|POMPELMO
|PRUGNE FRESCHE
|GIALLE
|ROSSE
|SECCHE
|RIBES
|SUCCO DI FRUTTA
|UVA FRESCA
|SECCA
|SUCCO D'UVA
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