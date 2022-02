Sci di fondo: la migliore attrezzatura per praticarlo

Sci di fondo: Cos'è Lo sci di fondo o sci nordico è uno sport invernale in cui si utilizzano sci e bastoncini in modo coordinato per muoversi sulla neve. Prevede due diversi stili, e anche l'attrezzatura che si utilizza è differente: il passo alternato (o tecnica classica), in cui si scia all'interno di un binario battuto da un gatto delle nevi, e il passo pattinato o skating - tecnica introdotta negli anni '80 - che si pratica su pista libera, battuta ma senza binari e per l'appunto riprende la tecnica di movimento del pattinaggio. Per chi si avvicina per la prima volta a questo sport, e ha poca dimestichezza con la neve, si consiglia di iniziare con la tecnica classica, perché prevede un movimento più naturale, simile a quello della camminata: è quindi più semplice da apprendere, mentre il pattinato richiede un perfetto equilibrio e coordinazione sugli sci. La raccomandazione è quella di prendere qualche lezione con un maestro di sci per apprendere la tecnica e i movimenti di base, imparare ad affrontare le discese senza paura e acquisire confidenza con le salite. La padronanza della tecnica permette infatti di fare meno fatica e di divertirsi di più mentre si scia.

Sci di fondo: i benefici Lo sci di fondo è uno sport davvero completo, che fa bene alla salute fisica e mentale e permette di restare in forma grazie al considerevole consumo calorico. È un'attività che apporta benefici all'apparato cardiovascolare, a quello respiratorio e anche a quello muscolo-scheletrico, dal momento che migliora il tono muscolare di gambe, glutei, braccia. E' anche uno sport che permette di scaricare lo stress, perché si pratica a stretto contatto con la natura, con scorci panoramici mozzafiato o nel bel mezzo dei boschi, spesso nel silenzio assoluto di paesaggi ovattati dalla neve. Infine, lo sci di fondo è un'attività alla portata di tutte le tasche e di tutti i livelli di allenamento: è assai più economico dello sci da discesa e ognuno può dosarne l'intensità scegliendo percorsi facili o impegnativi, a seconda dell'abilità tecnica e della resistenza fisica.

Attrezzatura per lo sci di fondo In primo luogo, per lo sci di fondo è necessario un abbigliamento che deve tenere caldo ma allo stesso tempo essere traspirante e permettere di muoversi con agilità; è molto simile a quello invernale da corsa. La temperatura esterna, le condizioni meteo e l'intensità dell'attività che si intende praticare sono parametri fondamentali per la scelta dell'abbigliamento. Se non si è sicuri, il consiglio è di vestirsi a strati. È fondamentale inoltre indossare un intimo termico traspirante, ovvero una maglia (ne esistono di diversa pesantezza per i climi più o meno rigidi) e - se la temperatura è molto bassa o si soffre molto il freddo - anche una calzamaglia, sottile e senza piede. Quanto ai pantaloni, ne esistono di vario tipologia e pesantezza, mentre per maglie e giacche da sci vanno preferite quelle antivento o più pesanti, tipo softshell. Gli accessori da fondo sono: cappello leggero o fascia se non fa troppo freddo, calze, guanti (ne esistono di varia pesantezza, anche muffole, diversi da quelli per lo sci alpino perché devono consentire una certa agilità di movimento), occhiali, marsupio portaborraccia. In merito agli sci veri e proprio, la tipologia varia in base alla tecnica, classica o skating. La base di uno sci da fondo per tecnica classica è divisa in zone di scorrimento sulla punta e sulla coda dello sci, e una zona di spinta (o di aderenza) al centro, proprio sotto al piede. Gli sci sono disponibili in tre versioni: con soletta squamata (non richiedono sciolina di tenuta), consigliati per i principianti, limitano la velocità di sciata; con pelli (non richiedono sciolina di tenuta), facili da usare, consentono di avanzare rapidamente; con sciolina, per sciatori esperti. Uno sci da skating è caratterizzato da un'unica zona di scorrimento che va dalla punta alla coda. Di norma sono più corti di quelli per la tecnica classica. Gli scarponi da tecnica classica hanno una suola morbida che permette di flettere l'avampiede, e consentono una maggiore libertà di movimento e sono più larghi intorno alla caviglia. Gli scarponi da skating hanno invece una suola più rigida che aiuta a sollevare gli sci e riduce il rischio di movimenti torsionali. Sono più alti per mantenere ferma la caviglia e fornire un supporto laterale al movimento. Sul mercato esistono anche degli scarponi versatili adatti sia alla tecnica classica che allo skating (combi). I bastoncini sono essenziali per praticare lo sci di fondo: nella tecnica classica sono più corti rispetto a quelli usati per lo skating. Nel primo caso devono arrivare all'altezza delle spalle, nel secondo a quella del naso o delle orecchie. La tipologia varia in base anche al livello di esperienza. I modelli ultraleggeri sono indicati per i più esperti perché, oltre ad essere più costosi, possono rompersi più facilmente.

