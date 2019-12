Fabbisogno e Livello di Assunzione

Quante proteine in una dieta bilanciata? La risposta non è semplice, poiché l'organismo è in grado di adattarsi a diverse condizioni nutrizionali.

Shutterstock

Per evitare la carenza di proteine, generalmente si consiglia di assumerne una quantità pari a 0,8-1,0 g per kg (g/kg) di peso corporeo fisiologico desiderabile – quello corretto, indicatore di stato eunutrizionale – che in un soggetto sedentario corrisponde al 12-13% dell'apporto calorico giornaliero totale.

Nel complesso, soprattutto per chi pratica sport intenso e prolungato, tali quantità potrebbero non essere sufficienti. Di norma si raccomanda a tutti gli adulti di non scendere al di sotto del 1,2 g/kg. I soggetti in accrescimento dovrebbero introdurne circa 1,5g/kg, mentre le donne incinte e le nutrici poco più di un soggetto normale. Chi ha problemi di digestione e/o assorbimento intestinale "potrebbe" necessitare di una quantità proteica lievemente superiore alla norma, meglio se ben ripartita o proveniente da integratori alimentari (amminoacidi essenziali, proteine idrolizzate ecc).

C'è da dire che nella dieta occidentale, Italia compresa, in pochi rimangono al di sotto del 18-20 % di proteine totali, che equivarrebbe a non meno di 1,5 g/kg di peso corporeo fisiologico desiderabile.

Diverso è per gli atleti di forza e potenza, ai quali – per ottimizzare la prestazione, i recuperi e la crescita muscolare – si raccomandano quantità non inferiori a 1,7-1,8 g / kg e fino a 2,3 g / kg.