In Forma Senza Palestra con 5 Esercizi

Tuttavia, eseguendo 5 semplici esercizi è possibile allenarsi stando a casa , o addirittura – per chi ci "prendesse gusto " – in ufficio e persino in albergo .

Per un motivo o per l'altro, in molti scelgono allenarsi senza andare in palestra – oppure, come nei periodi di quarantena, si è costretti a farlo.

Come Allenarsi

Per restare in forma senza andare in palestra sono sufficienti 5 esercizi, da svolgere in Interval Training (IT) o in Circuit Training (CT), che sia orientato al potenziamento, allo sviluppo di forza resistente (anche in Peripheral Heart Action) o all'allenamento metabolico (che richiede di interporre stazioni aerobiche tra gli esercizi).

Come allenarsi in Interval Training

La IT routine che proponiamo è da svolgere, per ciascun esercizio, in 2-4 serie (set) consecutive da 8-15 ripetizioni (rep) con un recupero passivo di circa 30-90''.

Come allenarsi in Circuit Training

Il CT da organizzare altro non è che un "anello" composto dai relativi esercizi che, a differenza del sistema precedente, vengono alternati uno all'altro senza recuperi per almeno 2-4 giri consecutivi. Se l'obbiettivo è il potenziamento, il numero delle rep può essere lo stesso (8-15). All'opposto, se si ricerca di aumentare la forza resistente, queste aumentano in maniera relativa all'obbiettivo (resistenza di 1', 3', 7' ecc); in quest'ultimo caso, viene molto utile cronometrare le postazioni anziché contare le rep. Tal ultima accortezza va eseguita "una tantum", per verificare la giusta cadenza dell'esecuzione; in genere, la cadenza o numero di colpi (rep) al minuto (/ min) è compresa tra 22 e 26, con limite inferiore di 18 e un tetto massimo di 32.

Se si preferisce, è possibile applicare il metodo PHA, del quale rimandiamo la lettura all'articolo dedicato.

Per di più, il CT può essere adattato al cosiddetto allenamento metabolico. Sia chiaro, un circuito di forza resistente di lunga durata (5-7' per postazione), eseguito 2-3 volte, ha una componente metabolica tutt'altro che trascurabile. D'altro canto, interponendo stazioni di esercizio aerobico (ad esempio salto col la corta, cyclette, tapis roulant, stepper ecc, per 5-10') ad esercizi di potenziamento o forza resistente, con intensità da variare a seconda delle necessità, si possono perseguire diversi obbiettivi contemporaneamente e mantenere elevato il consumo energetico per esercizio (che, nel potenziamento puro, sappiamo essere contenuto).

Variare lo stimolo

Com'è evidente, tra i criteri proposti c'è un ampio margine di variabilità; non si tratta di un errore, ma di una caratteristica voluta. Ciò consente di proseguire l'allenamento agendo su ben 3 variabili, le quali permettono di progredire con il carico allenate – quindi con i risultati – per molte settimane prima di dover sostituire la tabella.

A questa accortezza, aggiungeremo una serie di alternative agli esercizi proposti, in modo da dilungare ulteriormente l'efficacia del sistema.

Vediamo ora quali sono gli esercizi più importanti, ovvero che proprio non possono mancare nel vostro allenamento home fitness.

