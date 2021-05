Doping e Regolamentazione

Per incorrere nella fattispecie criminosa, non è necessario un collegamento temporale fra l'assunzione e la prestazione: è illecita anche l'attività posta in essere in fase di preparazione dell'impegno agonistico (es. sostanze anabolizzanti "slow release", cioè a lento rilascio della sostanza). Ecco i punti più importanti di questa legge:

Non può considerarsi punibile chi non esercita attività agonistica, partecipando, quindi, a manifestazioni di carattere competitivo organizzate sotto l'egida degli Enti riconosciuti dal CONI .

Art. 1

Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping

Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.