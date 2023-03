Importanza della Fibra Alimentare

L'importanza della fibra alimentare è notevole.

La fibra alimentare, infatti, ha una serie di effetti benefici, tali per cui risulta parte integrante di qualunque regime dietetico equilibrato e all'insegna della salute.

Prima di trattare nei dettagli le funzioni della fibra alimentare e i motivi per cui quest'ultima è importante, è doveroso rivedere però che cos'è esattamente la fibra alimentare.

Cos'è la Fibra Alimentare: un breve ripasso

In nutrizione, prende il nome di fibra alimentare, o fibra, tutto quell'insieme di sostanze organiche appartenenti alla categoria dei carboidrati (salvo rare eccezioni), che l'apparato digerente umano, con i suoi enzimi digestivi, non è in grado di digerire e assorbire.

La fibra alimentare, quindi, è l'insieme di tutte quelle sostanze indigeribili agli enzimi digestivi dell'apparato digerente dell'essere umano.

Le fibre alimentari si ritrovano soprattutto in alimenti che hanno un'origine vegetale, come la frutta, la verdura, i cereali integrali e i legumi.

A seconda che sia solubile o meno in soluzione acquosa, la fibra alimentare si distingue, rispettivamente, in: fibra alimentare solubile (o fibra solubile) e fibra alimentare insolubile (o fibra insolubile).

FIBRA ALIMENTARE SOLUBILE

Quando è all'interno del lume intestinale, la fibra alimentare solubile diviene, in virtù della sua solubilità, una sostanza gelatinosa viscosa, con proprietà chelanti nei confronti di macronutrienti quali i glucidi e i lipidi.

Essendo viscosa, la fibra solubile rallenta il transito intestinale, provocando un senso di pienezza.

Le principali fonti di fibra solubile sono: i legumi, l'avena, l'orzo, la frutta fresca, i broccoli e i semi di psillio.

FIBRA ALIMENTARE INSOLUBILE

Quando si trova nell'intestino, la fibra alimentare insolubile assorbe acqua, il che ha l'effetto di aumentare il volume delle feci e rendere quest'ultime più morbide.

Grazie alle conseguenze appena descritte, la fibra alimentare velocizza il transito intestinale, interferendo con l'assorbimento dei nutrienti e riducendo il tempo di permanenza nell'intestino delle sostanze tossiche per la mucosa intestinale.

L'interferenza che la fibra insolubile esprime nei confronti dell'assorbimento dei nutrienti è svantaggiosa nel momento in cui pregiudica il fabbisogno giornaliero dei suddetti nutrienti.

