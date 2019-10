Glutei Perfetti: Come Fare?

Introduzione Sono in molti a credere di poter raggiungere glutei perfetti con l'alimentazione e l'allenamento, ma ben pochi conoscono l'impatto reale che ciò può comportare sullo stile di vita generale. Redazione Alimentazione, attività motoria e abitudini vengono sottoposte a cambiamenti radicali e, anche in tal caso, non è detto che ciò possa far "accadere il miracolo". Questo per un semplice motivo: i glutei perfetti, nel senso stretto del termine, non esistono. Per i più è invece possibile "perfezionarli", procedura che dipende dal sesso, dalla propria genetica e morfologia, dall'età e dall'impegno dedicato alla causa. La visione del "lato B ideale" è infatti puramente soggettiva. Basti pensare alla differenza abissale, in termini estetici ma anche di composizione corporea, tra il sedere "squarciato" di un culturista e quello "bello pieno" di una ballerina di latino-americani o specializzata nel twerk (movimento di twerking). Questo perché, più che di glutei, per molti sarebbe meglio parlare di natiche o regioni glutee; si definiscono tali: "ciascuna delle due masse carnose sporgenti posteriormente alla base del tronco e anatomicamente". Sono in molti a non comprendere che il fondoschiena, come qualsiasi altra zona del corpo, è composto da ossa e articolazioni, vasi e nervi, muscoli e tendini, tessuto adiposo e pelle. A seconda dei gusti personali, il didietro perfetto potrebbe essere: tondo o "a mandolino", più o meno sporgente, semplicemente senza cellulite, piccolo o importante, sodo o duro (muscolare) ecc. In questo articolo faremo maggiore chiarezza su come lavorare, sotto tutti i punti di vista, per cercare di ottimizzare le proprie risorse, senza creare false aspettative e sfatando alcune credenze che da sempre tendono a confondere le idee a riguardo.

Cenni di Anatomia Sarebbe impossibile ragionare sul come ottenere glutei perfetti senza avere ben chiara la struttura anatomica degli stessi. Come sono fatti i glutei? La forma delle regioni glutee è determinata principalmente dai muscoli e dal tessuto adiposo sottocutaneo. Tuttavia, se da un lato è possibile gestire lo spessore del pannicolo di adipe – dimagrendo o ingrassando – e, nei limiti, la presenza o meno di cellulite, dall'altro è assolutamente improbabile intervenire sulla struttura connettivale che ne determina sostegno e compattezza. È semplicemente questione di "fortuna genetica". D'altro canto, i muscoli sono più facilmente gestibili, perché soggetti a modificazione del volume e del tono di base in relazione all'esercizio fisico motorio. Perciò, nella ricerca di un miglioramento estetico, è raccomandabile diminuire l'importanza percentuale della massa adiposa a favore di quella muscolare. I muscoli che prevalentemente determinano la forma delle natiche sono il grande e, in minor parte, il medio gluteo. Interessano comunque la regione glutea, anche se più piccoli e in profondità: piccolo gluteo, piriforme, otturatore interno ecc. Il grande gluteo, senza dubbio il più importante alla forma del lato B, è quel muscolo che ricopre la parte latero-posteriore del bacino e mette in comunicazione anca e femore. Sebbene venga allenato come un muscolo indipendente, è in realtà uno di tre ventri – assieme al medio, che si colloca più in alto e di lato, e al piccolo, invece sottostante. Fondamentalmente, a livello biomeccanico, il grande gluteo svolge il ruolo di estensore e rotatore esterno del femore sull'anca, nonché stabilizzatore della testa del femore, anche se alcuni fasci muscolari del medio e del piccolo sono anche flessori e intrarotatori. I glutei si utilizzano con significativa attivazione soprattutto nei movimenti quotidiani di: alzarsi dalla sedia, salire su alti gradini, camminare in salita, raccogliere oggetti molto pesanti da terra flettendo le ginocchia e tenendo la schiena sostenuta.

Allenamento Come allenare glutei perfetti Il grande gluteo è il muscolo più forte e grande di tutto il corpo e, di conseguenza, ha bisogno di essere allenato come tale. È preferibile mantenere un carico di lavoro elevato, dato soprattutto dall'alta intensità; il metodo, sistema o principio di allenamento è soprattutto quello di stimolo della forza, della forza resistente di breve durata (implicata nel meccanismo di ipertrofia), della rapidità, dell'esplosività e della forza elastica, tramite resistance training, callisthenics e pliometria. Fin qui sembra semplice. D'altro canto, nel pratico non è sempre così. Le basi dell'allenamento ipertrofico, infatti, suggeriscono di rispettare i seguenti requisiti: Stimolare meccanicamente l'aumento della sezione muscolare: allenandosi sulla forza eccentrica ed isometrica, o enfatizzandole durante le esecuzioni concentriche – con rapporto conc./ecc. di 1:2, aggiungendo una pausa di un secondo in massimo accorciamento – comunque mantenendo alti TUT (Time Under Tension)

Stimolare metabolicamente l'anabolismo: esaurendo le riserve di creatinfosfato e consumare buona parte di quelle di glicogeno, producendo alti livelli di acido lattico, a sua volta responsabile dello stimolo di somatotropina (GH), precursore dell'IGF-1. I tempi di esecuzione per set dovrebbero essere di circa 45'' e quelli di recupero di 1'30'' Tuttavia, spesso alternando gli stimoli si ottengono risultati migliori. Ciò è verosimilmente imputabile ad una più completa attivazione dei fasci. Per fare un esempio, è probabile che anche girando tabelle su tabelle in palestra, alternando cicli di forza, massa e vascolarizzazione, non si ottenga lo stesso risultato che praticando scatti di corsa e jump box – e viceversa.

Errori comuni nell’allenamento dei glutei Prima di entrare nel merito degli esercizi più adatti allo sviluppo muscolare dei glutei, facciamo un breve riassunto di quali sono gli errori più diffusi nell'allenamento dei glutei – commessi soprattutto dalle donne: Allenare i glutei con serie infinite di slanci a corpo libero, con cavigliere o ai cavi, in tutte le posizioni possibili e immaginabili – alcune delle quali gradite soprattutto agli spettatori. Alla base di questo comportamento sta soprattutto l'idea che bersagliando ripetutamente questo distretto, si possa snellirlo dall'adipe; sbagliato, la localizzazione del deposito adiposo non è un fattore sul quale possiamo intervenire Escludere in maniera assoluta gli esercizi multiarticolari e soprattutto fondamentali. Alla base di questo comportamento sta soprattutto il timore che questi facciano ingrossare le gambe in stile culturista. Sbagliato, nella media della popolazione, allenandosi come si deve la circonferenza delle cosce non cambia in maniera rilevante; ciò che si modifica è la loro composizione, che diverrà a favore dei muscoli piuttosto che dell'adipe – cellulite compresa. Per approfondire: Errori Allenamento Donne

Alimentazione Quello dell'alimentazione è un argomento molto spinoso, perché questa varia in base all'obbiettivo. Questo, penseranno i lettori, è semplice: perfezionare i glutei. In realtà dipende molto se il fondoschiena ha bisogno di una cesellata o di una rimpolpata – si perdoni il gergo, ma non è l'articolo giusto per parlare di cutting e bulking. Dunque, procediamo con ordine. Alimentazione e dieta per dimagrire nei glutei Attenzione! Chi pensa di poter dimagrire nel sedere lasciando inalterate le altre parti del corpo, come il seno delle donne, si sbaglia di grosso. Nel gentil sesso, quasi sempre le natiche e i fianchi sono l'ultimo distretto dal quale rimuovere i grassi adiposi, e ciò significa che i seni subiranno quasi certamente una riduzione. La nutrizione corretta per chi lamenta un accumulo di adipe nei glutei è sostanzialmente ipocalorica. Non importa in che modo si ottiene il bilancio energetico negativo [energia assunta – energia consumata], ovvero riducendo le calorie rispetto al consumo attuale, oppure aumentando l'attività fisica in riferimento a un'alimentazione che rimarrà la stessa, l'importante è consumare più di quello che si mangia. La decurtazione energetica non dovrà essere troppo severa, soprattutto in caso di carico allenante significativo, sarà dunque sufficiente un -10%. Si può andare oltre solo nel caso di sovrappeso francamente evidente, ma in quel caso raramente l'obbiettivo sarà limitato al dimagrimento del lato B. La ripartizione è la stessa di una dieta equilibrata e, soprattutto per non avere problemi di "fame", si raccomanda di suddividere intelligentemente le calorie in 5 pasti (colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena). Nel caso si scelga il fai da te, sono da evitare i cibi ad alta densità calorica, in particolare i junk-food (snack, dolci, bevande edulcorate ecc), ma anche gli alcolici. Olio, burro, cereali e legumi, e loro derivati, andranno sempre pesati. Carne, formaggi magri (sostanzialmente fiocchi di latte), pesce magro, albumi d'uovo (per chi li gradisce) e frutta si possono valutare spannometricamente, mentre la verdura è pressochè a porzione libera (con eccezione delle patate). Alimentazione e dieta per tonificare i glutei A bassi livelli, o comunque per chi non ha obbiettivi globali elevati, l'alimentazione e la dieta svolgono un ruolo secondario rispetto all'allenamento. Diverso è per chi invece ha già un'anzianità di allenamento rilevante. In quest'ultimo caso, la nutrizione dovrà risultare progressivamente ma blandamente ipercalorica, raggiungendo e talvolta oltrepassando un +10% delle calorie nel lungo termine (parliamo di molti mesi). La ripartizione nutrizionale dovrà avere un occhio di riguardo per la quantità di proteine, che non dovrà essere eccessiva ma comunque sufficiente a supportare l'anabolismo, e anche di carboidrati, essenziali per mantenere alte le energie durante l'allenamento e per assicurare un metabolismo correttamente settato. Questa delicatissima alimentazione dev'essere ancora più pulita di quella ipocalorica, per evitare inutili accumuli di adipe.

Cellulite La cellulite è forse l'inestetismo dei glutei più detestato, soprattutto dalle donne che, per varie ragioni, ne sono maggiormente caratterizzate. Non ci dilungheremo troppo sull'argomento, abbondantemente sviluppato in altri articoli correlati, e ci limiteremo a specificare che la cellulite: È dovuta a cause multiple, che confluiscono tutte in un peggioramento della circolazione venosa e capillare degli arti inferiori, e del riassorbimento linfatico

Può essere migliorata, ma solo se il tessuto connettivo non ha già subito un'alterazione strutturale (minoranza dei casi)

Peggiora all'aumentare dell'adipe e migliora col dimagrendo

Peggiora con uno stile di vita sedentario e migliora facendo sport (qualsiasi)

Peggiora rimanendo troppo seduti, troppo in piedi, e con vestiti troppo stretti (come le cinture)

Non si aggrava né accumulando acido lattico, né facendo attività aerobica

Il metodo di combatterla più efficace è rispettare un protocollo misto, di dimagrimento e potenziamento, destinato al dimagrimento

Non esiste una dieta realmente efficace contro i meccanismi della cellulite

Non esistono trattamenti estetici, integratori e farmaci risolutivi, sebbene alcuni possano dare un transitorio miglioramento. Guarda il video Guarda il video su youtube

Laterali Glutei laterali vuoti: perché? In genere i glutei hanno una fisiologica incavatura laterale. Essa si accentua molto in fase di contrazione del grande gluteo, che accorciandosi crea una sorta di bozza verso l'alto lasciando vuoto lo spazio sottostante. Non si tratta di un difetto, al contrario, questo vuoto è visibile solo se le natiche sono abbastanza magre. Nel caso non fosse gradito, è sufficiente aumentare leggermente di peso. Alcuni sostengono che i glutei laterali vuoti possano essere colmati sviluppando maggiormente il medio gluteo. Questo è vero solo in parte, poiché questo muscolo si trova sì di lato, ma superiormente – quasi sui fianchi – rispetto alla fossa naturalmente presente affianco al grande gluteo.

Uomo L'uomo ha generalmente glutei meno sporgenti. Questo sostanzialmente per due ragioni: La donna ha un pannicolo adiposo fisiologicamente più spesso. Com'è noto, certi depositi femminili sono definiti essenziali, perché dovrebbero sostenere un eventuale allattamento La donna ha una curva lombare tendenzialmente più accentuata, il che determina una anteroversione e una conseguente maggiore sporgenza del grande gluteo. Glutei perfetti nell’uomo Non ci sono raccomandazioni particolari al perfezionamento del lato B maschile. I protocolli sono i medesimi, così come gli esercizi consigliati e l'alimentazione. C'è da dire che nel maschio aumentare il volume dei glutei può non essere affatto semplice. Questo per una semplice questione morfologica di base, che implica la forma stessa dei fusi, le inserzioni muscolari, la posizione dei femori rispetto alle anche ecc. Non è raro infatti, vedere uomini con quadricipiti e bicipiti femorali esplosivi – che rispondono benissimo allo stimolo allenante – tuttavia con glutei quasi piatti. D'altro canto, non c'è molto da fare, quindi tanto vale tirarsi su le maniche e impegnarsi.