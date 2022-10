Le uova aumentano il colesterolo? Quante mangiarne a settimana?

Nota : è interessante notare che il contenuto nutrizionale delle uova prodotte da specie aviarie differenti non cambia in maniera sostanziale .

D'altro canto, la cottura può diventare fonte di altri problemi; se eccessiva, in presenza del guscio (come avviene nella bollitura o a vapore ), determina la combinazione chimica di alcune sostanze che originano solfuro di ferro , un composto venefico per l'organismo.

Uno soggetto sano, sportivo e in normopeso , ancor più se in un periodo di taglio calorico – per il dimagrimento – può certamente permettersi qualche uovo in più rispetto agli altri.

La seconda è che non è detto che l'assunzione di uova aumenti la colesterolemia. Questo è vero soprattutto mettendo in relazione il consumo "ragionevole" di uova con l'andamento della colesterolemia nel cronico. La spiegazione risiede in varie motivazioni:

Nel 2020 d'altro canto, un altro lavoro definito "Adverse impact of egg consumption on fatty liver is partially explained by cardiometabolic risk factors: A population-based study" (Mohsen,Mazidia, Dimitri P., Mikhailidisb, Maciej, Banachcde) ha concluso che: "i nostri risultati evidenziano il ruolo negativo del consumo di uova sui test epatici (LT) e sula probabilità di NAFLD. Queste associazioni sembrano essere attribuibili a fattori di rischio cardio-metabolico . Tali risultati richiedono conferma per migliorare la nostra comprensione del ruolo del consumo di uova nella patogenesi della NAFLD".

In effetti esiste uno studio interessante intitolato "Egg consumption and risk of non-alcoholic fatty liver disease", datato 2017 (Zeinab Mokhtari, Hossein Poustchi, Tannaz Eslamparast, and Azita Hekmatdoost), che conclude: "i nostri dati indicano che un maggiore consumo di uova nella quantità comune di utilizzo è associato a un rischio maggiore di steatosi epatica non alcolica (NAFLD)".

Quante uova mangiare durante la settimana?

Secondo l'INRAN, in assenza di particolari fattori di rischio, anche per un sedentario sarebbe possibile consumare tranquillamente fino a 4 uova a settimana.

In linea di massima, per quanto colesterolo apportino, non è dimostrato che una dieta ricca di uova aumenti proporzionalmente il colesterolo nel sangue. Certo, per rigor di logica, dovrebbe essere così; tuttavia come abbiamo detto, nel tuorlo sono presenti anche molte lecitine, che riducono l'assorbimento dello sterolo nell'intestino – ma anche di altri nutrienti come gli acidi grassi e le vitamine liposolubili.

In una dieta equilibrata per un soggetto sano adulto a medio livello di attività fisica, 3-5 uova alla settimana dovrebbero essere sufficienti. I motivi per cui, in assenza di particolari controindicazioni, sarebbe possibile consumare più uova di quelle consigliate dalle linee guida possono essere diversi. Prima di tutto, il colesterolo introdotto con gli alimenti contribuisce solo in parte (circa il 30%) all'innalzamento della colesterolemia. Inoltre, un organismo sano è in grado di regolare l'assorbimento di colesterolo riducendolo qualora la dieta ne apporti quantità eccessive. Infine, la colesterolemia non è l'unica responsabile dell'aumento del rischio di patologie cardiovascolari; sono invece implicati: il fumo, l'obesità, la sedentarietà, la comorbilità con altre patologie metaboliche ecc.

In presenza di uno o più dei fattori di rischio sopraccitati, occorre dunque ridurre la colesterolemia, sostituendo il più possibile gli acidi grassi saturi con quelli polinsaturi, aumentano l'apporto di frutta e verdura, praticando attività motoria ecc.

Quante uova si possono mangiare in caso di ipercolesterolemia?

E' quindi buona norma limitare drasticamente il consumo di uova solo nei casi di comprovata ipercolesterolemia o in presenza di patologie che richiedono il monitoraggio costante dei valori ematici di colesterolo; in caso contrario, è possibile consumare uova "quasi" in misura di uno al giorno, facendo attenzione a non esagerare e a non abbinarle ad altri alimenti ricchi di colesterolo, come alcune frattaglie e i crostacei, o a cibi ricchi di grassi di origine animale come insaccati, burro e formaggi (meglio mantenere il consumo di uova tra le 3 e le 6 unità alla settimana).