Come respirare per togliere l'ansia? 5 tecniche

Perché è importante controllare il respiro in caso di ansia?

In caso di ansia, spesso la persona è soggetta a iperventilazione, respira cioè con un ritmo e una profondità maggiori del normale ed eccessivi rispetto al fabbisogno di ossigeno che l'organismo ha in quel momento. Infatti, si sente minacciata, per cui finisce con l'aumentare il ritmo del respiro, come se dovesse scappare da un pericolo reale o avesse il fiatone. Il problema è che, in queste circostanze, si instaura un circolo vizioso: quando viene introdotto troppo ossigeno, la concentrazione di anidride carbonica nel sangue diminuisce. Questo porta a una vasocostrizione periferica: di conseguenza, il cervello è meno irrorato e aumenta la richiesta di ossigeno, cosa che non fa altro che accelerare ulteriormente il ritmo del respiro. Per interrompere questo loop negativo e migliorare la situazione è importante regolare la respirazione. Come? Con specifiche tecniche di respirazione anti-ansia. Eccone cinque molto efficaci, che possono essere eseguite in qualsiasi momento della giornata, quando se ne sente il bisogno.

