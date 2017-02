Dieta Barf

Le suddette condizioni valgono SOLO per gli animali selvatici, mentre i piccoli carnivori domestici sono spesso nutriti con grosse porzioni di carne ricavata da animali molto più grandi del normale ( maiale , manzo , cavallo , tonno , struzzo ecc). Con queste materie prime, è inevitabile che la dieta del carnivoro domestico comporti uno scarto rilevante. Si tratta di: corna, ossa, unghie, pelle, penne, pinne, squame ecc provenienti da grossi animali che non costituiscono le prede naturali dei piccoli e medi mammiferi carnivori domestici. Spesso, certe componenti del quinto quarto vengono lavorate in maniera tale da aumentarne l'appetibilità (soprattutto per la masticazione) e la conservazione; i metodi più utilizzati sono la macinazione e la cottura. Dal punto di vista chimico nutrizionale, questi accorgimenti hanno il vantaggio di aumentare la parte edibile delle grosse prede, ma contemporaneamente presentano lo svantaggio di sacrificare certi nutrienti utili ( amminoacidi , vitamine ecc).

Riferendosi all'alimentazione veterinaria , questa distinzione è concettualmente sbagliata. E' l'animale stesso che deve scegliere cosa mangiare o scartare, a prescindere dagli interessi economici che gravitano intorno all'industria alimentare e veterinaria. Peraltro, non dimentichiamo che i carnivori si sono evoluti per digerire qualunque tessuto animale (nelle giuste proporzioni, si intende). I mammiferi predatori selvatici (come i felini e i canidi), soprattutto di piccole o medie dimensioni, non lasciano avanzi o lo fanno solo marginalmente. Le ragioni sono due:

In tal senso, le controindicazioni potrebbero superare i vantaggi. L'affermazione che l'alimentazione barf possa essere intrinsecamente migliore in quanto naturale è stata contestata soprattutto dai promotori commerciali del cibo per animali (potrebbero aver agito per interesse economico).

Perché evitare il Cibo Commerciale?

Il cibo commerciale, soprattutto per i gatti e i furetti, può essere nocivo.

Secondo l'esperienza di molti veterinari, le patologie più frequentemente riscontrabili nei felini devono gran parte della loro insorgenza al consumo di cibo secco, ricco farine amidacee (cereali, legumi e tuberi) e poco igienico.

I disturbi in questione sono:

Non dimentichiamo che i carnivori obbligati (come i gatti e i furetti) non sono predisposti alla digestione corretta di alimenti vegetali e in particolare delle proteine.

Inoltre, l'organismo di queste creature regola autonomamente la glicemia senza bisogno di introdurre carboidrati con i cibi che, essendo in eccesso, causano varie malattie.

La maggior parte delle persone crede che chiunque possa giovare della cottura degli alimenti in termini di digeribilità; in verità, nonostante questa eserciti un effetto denaturante (si veda l'articolo “Cuocere le Proteine”) sulle proteine, sembra modificare negativamente le strutture più piccole, ostacolando in fine dei conti la digestione per i gatti alcuni animali 1.

Inoltre, la cottura inattiva l'amminoacido taurina che è essenziale per il gatto. Alimentandolo solo con carne cotta non addizionata in taurina aumenta vertiginosamente il rischio che l'animale si ammali gravemente2.