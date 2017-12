Il contenuto di vitamine B1 e B2 è discreto mentre risulta scarso quello di vitamina C e quasi nullo quello di vitamina A . Il contenuto in sali minerali (soprattutto rame , ferro e potassio ) è abbastanza elevato grazie alla loro capacità di assorbire molti minerali dal terreno.

Buono il contenuto in fibre . La micocellulosa, contenuta nei funghi, risulta indigeribile per il nostro intestino e può rendere questo alimento indigesto soprattutto ai bambini piccoli.

I funghi hanno un alto contenuto in sali minerali ed un modesto contenuto in proteine . Hanno pertanto proprietà plastiche, antianemiche e rimineralizzanti.

*Circa il 60% dell'azoto è presente come azoto non proteico.