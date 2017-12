Valori Nutrizionali Cinghiale

Simile al maiale, il cinghiale può raggiungere una lunghezza di oltre 2 m e un peso superiore ai 150 kg. Questo animale vive allo stato brado sia in pianura che in montagna ed è ormai facilmente reperibile sul mercato. La carne del cinghiale è piuttosto magra e ricca di proteine; viene utilizzata sia per preparare gustosi secondi piatti come arrosti e spezzatini, sia per prodotti stagionati, come il famoso prosciutto di cinghiale E' importante marinare bene questa carne per ridurre il sapore "selvatico" che la contraddistingue.