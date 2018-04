Zinco e Raffreddore

Effetti collaterali dello zinco per il raffreddore: è sicuro?

In alcuni studi le pastiglie di zinco per il raffreddore hanno causato effetti avversi di tipo acuto, come il gusto sgradevole, ma nessuno degli approfondimenti ha riportato danni a lungo termine. Inoltre, molti degli effetti avversi, in particolare per quanto riguarda il gusto, possono essere causati dalla composizione specifica delle caramelle da succhiare – vedi eccipienti – e probabilmente non riflettono l'impatto degli ioni di zinco in esse contenuti. Ad esempio, il gluconato di zinco con destrosio (glucosio) peggiora dal punto di vista gustativo solo dopo alcune settimane dalla fabbricazione; quelle a base di acetato di zinco diidrato invece, in miscela con destrosio 1:100, non dovrebbe avere questa complicazione. I test svolti sugli effetti collaterali dell'acetato di zinco - dose giornaliera di 92 mg di minerale - non hanno evidenziato differenze significative col placebo.

Si sono verificati diversi casi di persone che, usando spray nasali a base di zinco, hanno sofferto di perdita dell'olfatto. Nel 2009 la "US Food and Drug Administration" ha specificato che le persone non dovrebbero usare spray nasali contenenti zinco.