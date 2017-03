La respirazione spontanea è quel processo autonomo fondamentale per la vita dell'essere umano, che prevede l'introduzione di aria ricca di ossigeno nei polmoni e la successiva espulsione di anidride carbonica. L'introduzione dell'aria ricca di ossigeno è nota come inspirazione ; l'inspirazione avviene attraverso il naso o la bocca . Una volta inspirata, l'aria percorre le cosiddette vie respiratorie (nell'ordine, faringe , laringe, trachea , bronchi e bronchioli) fino agli alveoli polmonari , ovvero la sede in cui l'organismo provvede a “catturare” l'ossigeno dall'aria, in cambio di anidride carbonica. Avvenuta la cattura dell'ossigeno, ha luogo l'espulsione dell'aria contenente anidride carbonica, ormai non più necessaria, mediante un processo denominato espirazione . All'interno di questo quadro, giocano un ruolo fondamentale i cosiddetti muscoli respiratori , che sono: il diaframma e i muscoli intercostali . Durante l'inspirazione :

La ventilazione meccanica , o ventilazione artificiale , è il supporto alla respirazione che i medici riservano alle persone totalmente, o parzialmente, incapaci di respirare spontaneamente. Per realizzare la ventilazione meccanica, serve uno strumento apposito, che prende il nome generico di ventilatore meccanico . Il ventilatore meccanico funziona mimando i muscoli respiratori diaframma e intercostali, durante gli atti respiratori . Caposaldo della terapia intensiva , la ventilazione meccanica è clinicamente indicata in caso di: malattie polmonari severe acute (es: ARDS ), apnea associata ad arresto respiratorio, asma severa e acuta, acidosi respiratoria acuta o cronica, ipotensione severa, ipossiemia moderata/grave, eccessivo lavoro respiratorio, malattie neurologiche come la distrofia muscolare ecc. Esistono due tipologie di ventilazione meccanica: la ventilazione meccanica a pressione negativa , che rappresenta la tipologia più antica, e la ventilazione meccanica a pressione positiva , che rappresenta invece la tipologia più moderna e più in voga attualmente. Il ricorso alla ventilazione meccanica, insieme alle terapie mediche più adeguate, può salvare la vita di un individuo . La ventilazione meccanica non è esente da rischi.

Tipi

Esistono due tipologie di ventilazione meccanica: la ventilazione meccanica a pressione negativa e la ventilazione meccanica a pressione positiva.

VENTILAZIONE MECCANICA A PRESSIONE NEGATIVA

Ideata attorno agli anni '20 del 900, la ventilazione meccanica a pressione negativa rappresenta la più antica metodica di supporto alla respirazione spontanea.

Oggi sempre meno in voga, prevede l'utilizzo di un ventilatore meccanico a forma di grande cisterna, capace di contenere il corpo di un essere umano (testa e collo esclusi) e di creare una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno del torace del paziente, tale da indurre l'espansione della gabbia toracica e l'ingresso nei polmoni dell'aria esterna al torace.

La metodica in questione prende il nome di “pressione negativa”, in quanto il ventilatore meccanico favorisce l'ingresso di aria nei polmoni, attraverso la creazione, attorno al torace del paziente, di un ambiente a pressione negativa.

Il ventilatore meccanico a pressione negativa mima a tutti gli effetti le funzioni svolte dai muscoli respiratori: si sostituisce a loro nell'espandere la gabbia toracica (è il momento in cui avviene l'ingresso di aria nei polmoni) e nel riportarla in condizioni di normalità (è il momento in cui avviene l'espirazione dell'anidride carbonica).

Il ventilatore meccanico a pressione negativa è noto in ambito medico-scientifico con il termine di polmone d'acciaio.

Il polmone d'acciaio rappresentò, per anni, uno dei trattamenti principali della poliomielite nella sua fase acuta, quando il paziente è incapace di respirare in modo autonomo.

VENTILAZIONE MECCANICA A PRESSIONE POSITIVA

Progettata attorno agli anni '50 del 900, la ventilazione meccanica a pressione positiva rappresenta la moderna metodica di supporto alla respirazione spontanea.

Il ventilatore meccanico necessario alla sua realizzazione è un dispositivo elettronico regolabile, che pompa aria nelle vie respiratorie del paziente a intervalli regolari (12-25 pompate al minuto), mimando a tutti gli effetti gli atti respiratori di inspirazione.

Gli attuali ventilatori meccanici a pressione positiva sono strumenti così tecnologicamente avanzati, che sono in grado di:

Registrare la pressione interna alle vie respiratorie;

Calcolare, in base alla pressione presente all'interno delle vie respiratorie, l'esatto volume di aria da pompare;

Capire se il paziente presenta una minima capacità di respiro spontaneo (in questo frangente, fungerebbe da aiuto alla respirazione) o se, invece, il paziente è completamente incapace di respirare spontaneamente (in questa circostanza, agirebbe come vero e proprio sostituto della respirazione spontanea).

Avvertire se l'azione di pompaggio è inefficace.

Il pompaggio dell'aria nelle vie respiratorie può avvenire in due modi distinti: attraverso una maschera apposita, applicabile sul volto del malato, oppure attraverso un tubo da introdurre in trachea per bocca (tubo endotracheale) o mediante un'apertura sul collo (tubo per tracheotomia).

La scelta di ricorrere alla maschera o al tubo in trachea dipende dalle condizioni del paziente: se quest'ultimo possiede le vie respiratorie completamente libere, sussistono le circostanze per far uso della maschera (in quanto non c'è alcun impedimento al passaggio dell'aria); se invece il malato presenta una qualche ostruzione lungo le prime vie respiratorie, è necessario inserire un tubo in trachea, per avere la certezza di bypassare l'ostruzione.

Chiaramente, l'utilizzo della maschera rende la ventilazione meccanica a pressione positiva una metodica non invasiva, mentre l'applicazione di un tubo in trachea la rende una metodica invasiva.

Infine, l'ultima annotazione riguarda l'espirazione dell'anidride carbonica: l'espulsione dell'aria impoverita dell'ossigeno ha luogo al termine della fase di pompaggio, per effetto dell'elasticità di polmoni e muscoli respiratori.

La ventilazione meccanica a pressione positiva è così chiamata, perché funziona incrementando la pressione all'interno delle vie respiratorie, attraverso la maschera, il tubo endotracheale o il tubo per tracheotomia.