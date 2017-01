Vaccino Meningite - Guida alla Vaccinazione

Il vaccino contro la meningite è una misura preventiva , utile per ridurre il rischio di sviluppare le principali forme batteriche invasive della malattia. La meningite è un' infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale ; tale condizione dipende principalmente da infezioni, ma, in rari casi, può essere provocata anche da processi irritativi e da alcune malattie. Tra le varie forme di meningite quelle più gravi e pericolose sono quelle batteriche, che possono determinare esiti invalidanti o addirittura letali nel soggetto colpito. L'agente infettivo più temuto è il meningococco ( Neisseria meningitidis ), di cui esistono diversi sierotipi (attualmente, ne sono noti 13, ma solo 5 - A, B, C, Y, W135 e X – sono rilevanti dal punto di vista clinico, in quanto possono determinare epidemie e malattie pericolose per l'uomo). In Italia, il meningococco C è il sierotipo più aggressivo e si riscontra più frequentemente insieme al ceppo B. Al momento, per prevenire la meningite, i vaccini nella loro formulazione monovalente (C e B) o quadrivalente (A-C-W135-Y) rappresentano lo strumento più efficace per proteggere dalla malattia in modo duraturo , riducendo il rischio di un decorso severo.

La meningite da meningococco rappresenta, invece, un' emergenza medica che va gestita tempestivamente con dosi massicce di antibiotici specifici per via endovenosa in regime ospedaliero. In ogni caso, il trattamento dev'essere iniziato il più precocemente possibile per evitare esiti permanenti gravi (sordità, perdita di uno o più arti, disturbi della vista , deficit neuro-motori) e il decesso. La mortalità di tutti i tipi di meningite si aggira mediamente attorno al 10% dei casi.

Tutti possono ammalarsi di meningite, ma i bambini piccoli e gli adolescenti presentano una probabilità più elevata di contrarre l'infezione causata dai diversi tipi di meningococco. Soggetti a rischio sono anche gli anziani, chi soffre di deficit immunitari e di altre patologie croniche. La trasmissione della meningite infettiva si verifica in seguito a un contatto prolungato e stretto con persone affette dalla malattia o portatori sani. Il contagio può avvenire per via aerea (tramite goccioline di saliva e secrezioni nasali disperse parlando, tossendo o starnutendo) o attraverso il diretto contatto di liquidi biologici (es. bevendo dallo stesso bicchiere o mangiando con le stesse posate di un soggetto che ha contratto la malattia). L'esposizione agli agenti causali non comporta necessariamente lo sviluppo della meningite: è frequente, infatti, lo stato di portatore , cioè di individuo sano completamente asintomatico e transitorio, che non sviluppa la malattia.

Le meningi sono normalmente sterili e rappresentano un ambiente caldo e ricco di nutrienti , quindi ideale per la colonizzazione di microrganismi patogeni provenienti dall'esterno (come nel caso di traumi penetranti o manovre neurochirurgiche) o da foci di infezione adiacenti (es. sinusiti e polmoniti ). In quest'ultimo caso, sono necessarie circostanze particolari, come l'abbassamento delle difese immunitarie o la presenza concomitante di altre patologie (es. tubercolosi , morbillo , rosolia , varicella ecc.), che permettano a batteri e virus di raggiungere le meningi attraverso il sangue e il liquido cerebro-spinale (o liquor, cioè il fluido che permea e protegge il cervello e il midollo spinale). Il periodo di incubazione varia tra 3 e 4 giorni, ma può prolungarsi fino a 10 giorni (tempo massimo previsto per la sorveglianza sanitaria ).

Indicazioni

Per chi è consigliata la vaccinazione

La vaccinazione per la meningite può essere fatta a qualsiasi età (in altre parole, non esiste un'età esclusiva per vaccinarsi), ma le categorie di popolazione per le quali risulta più utile sono i bambini nella primissima infanzia, gli adolescenti (15-18 anni) ed i giovani adulti (24-25 anni).

Alcuni vaccini sono raccomandati e offerti gratuitamente; altri lo saranno, invece, appena entrerà in vigore il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV).

Ad oggi, il calendario vaccinale prevede la vaccinazione anti meningococco C nei bambini che abbiano compiuto un anno di età, mentre è consigliato un richiamo con vaccino tetravalente per gli adolescenti.

Il vaccino tetravalente coniugato anti meningococco A-C-Y-W135 è suggerito anche per gli adolescenti che non sono stati vaccinati da piccoli, e per chi si reca in Paesi dove sono presenti i sierotipi contenuti nel vaccino.

Il vaccino contro il meningococco B, attualmente offerto in alcune regioni nel primo anno di età, sarà probabilmente presto raccomandato per i bambini più piccoli a livello nazionale.

Al di fuori delle due fasce di età sopracitate, il vaccino è fortemente raccomandato:

In persone affette da alcune patologie : es. talassemia (anemia mediterranea), anemia falciforme, insufficienza renale, malattie epatiche croniche, asplenia funzionale o anatomica (assenza della milza), diabete mellito tipo 1, immunodeficienze congenite o acquisite ecc.;

In presenza di particolari condizioni : es. lattanti che frequentano gli asili nido, bambini che vivono in comunità, ragazzi che frequentano discoteche, reclute militari e per chiunque debba recarsi in zone dove la malattia meningococcica è comune;

In corso di epidemie.

Per gli adulti che non sono stati vaccinati contro il meningococco durante l'infanzia, la vaccinazione non è raccomandata, a meno che non siano presenti i fattori di rischio sopracitati.